Во Владимирском театре драмы представили премьеру Анна между войной и миром Между войной и миром...

Во Владимирском театре драмы представили премьеру "Анна между войной и миром"Между войной и миром оказалась героиня нового спектакля во Владимирском академическом театре драмы. Там представили премьеру по пьесе владимирской писательницы Ольги Гуниной. В главной роли - актриса Инга Галдина. О перекрестье времен - в репортаже Веры Куликовой."Анна между войной и миром". Само название спектакля интригует. "Драматическое противостояние" - так жанр заявлен в афише. Автор пьесы - Ольга Гунина - провела параллель между началом 19 века и современностью, обратившись к нетленной эпопее "Война и мир" Льва Толстого. Именно в салоне Анны Шерер происходит первое знакомство читателя с героями романаОльга Гунина, автор пьесы, член Союза писателей России:- 210 лет - не такое большое историческое пространство и время. И, наверное, какие-то параллели и петли исторические тоже происходят. И я подумала, что сегодняшние люди, особенно сегодняшние женщины, мужья которых, братья, сыновья, внуки воюют в СВО, - они, наверное, страдают еще больше. Мне это понятнее и ближе. Это происходит с моими подругами."Анна между войной и миром" - это спектакль в спектакле. В нем две героини: Анна Шерер и актриса, ее играющая. Ей присущи все женские черты. Она и страдалица, и хранительница очага, и чуткая душа, которая хочет любви и семью. Но время уходит.- Анне Шерер у Толстого 40 лет, и актрисе будет 40 лет! Удивительно. Я люблю актрису Владимирского академического театра драмы - Ингу Галдину, и мне очень многое в ней понятно, мне казалось, что именно она справится. Тем более, что она почти тоже подошла к этому возрасту!На сцене меняются эпохи и состояния. Мирная жизнь и война. Переплетение судеб. Весь час спектакля на сцене - одна актриса. Инга Галдина перевоплощается - то в Анну Шерер, то в Пьера Безухова, то в просительницу княгиню Друбецкую и в князя Василия Курагина, то в нашу современницу - актрису Анну, которая ждет своего любимого. На свадьбу. А он уходит на фронт.Инга Галдина, актриса Владимирского академического театра драмы, исполнительница роли Анны:- Зритель очень внимательно слушает, потому что текст Толстого и текст Ольги Владимировны, - они переплетаются, и вроде бы знакомые произведения вдруг с другой стороны, здесь другая вставка, другая эпоха. Зритель очень внимательно смотрел и слушал.Ритм задают лаконичные графические декорации заслуженного художника России - Юрия Галдина. Он же - автор костюмов. Поставила спектакль режиссер из Москвы Валерия Приходченко. Это ее вторая работа во Владимирской драме. Она же и автор музыкального оформления спектакля.Инга Галдина, актриса Владимирского академического театра драмы, исполнительница роли Анны:- Мы много разговаривали с режиссером Валерией Приходченко, и она говорит: когда увидела эскиз декораций и костюма, у меня сразу в головке сложился весь пазл, то есть - я сразу поняла, какое будет решение, каким будет спектакль.Спектакль-исповедь, спектакль-молитва, и дань магии великого Льва Толстого.Ольга Гунина , автор пьесы, член Союза писателей России:- Мне иногда кажется, что сегодняшняя ситуация возникла тоже неспроста. Может, мы тоже не доиграли до конца, не "до победили" тогда - в 1812 году. Потому очень разные исторические катаклизмы, и не все принимают нашу победу на Бородинском поле, которой Толстой вообще посвятил 20 глав в "Войне и мире".Исторические параллели 1812 и 2024 годах. Век ушедший и век настоящий. Как все это близко. И как хрупок мир во все времена.Вера Куликова. "Вести-Владимир".