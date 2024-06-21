Работники ГЖД примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти-2024», которая приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Работники ГЖД примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти-2024», которая приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом рассказала пресс-служба компании.Мероприятие пройдёт во Владимирской, Нижегородской и Кировской областях, а также в Республиках Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия. В ночное время участники акции зажгут свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.«По словам заместителя начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» по кадрам и социальным вопросам Олега Щукина, железнодорожники всегда помнят о подвигах своих дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении пресс-службы компании.Напомним, что , что в субботу на железной дороге состоится межрегиональная тематическая акция «Гудок Памяти».