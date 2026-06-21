На улице Добросельской во Владимире в ночь на 21 июня насмерть сбили пешехода. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому переходу в месте, где не работал светофор. По данным УМВД по

На улице Добросельской во Владимире в ночь на 21 июня насмерть сбили пешехода. Молодой человек переходил дорогу по нерегулируемому переходу в месте, где не работал светофор. По данным УМВД по Владимирской области, авария случилась около полуночи в районе остановки «Поворот на улицу Егорова». Водитель Skoda наехал на пешехода на «зебре». От удара юноша скончался на