В Петушинском округе 21 июня при пожаре в частном доме погиб 47-летний местный житель. Тело нашли спасатели после тушения огня, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области. Сигнал о

В Петушинском округе 21 июня при пожаре в частном доме погиб 47-летний местный житель. Тело нашли спасатели после тушения огня, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области. Сигнал о возгорании в деревне Леоново поступил в 8:09. Огонь заметил сосед и сразу позвонил в экстренные службы. На место выехали шесть спасателей на двух машинах. Два