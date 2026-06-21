13-й тур Второй лиги Б сведёт на поле владимирского «Торпедо» двух соседей по турнирной таблице. Матч начнётся в 18:00 на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Владимирцы идут на седьмом

13-й тур Второй лиги Б сведёт на поле владимирского «Торпедо» двух соседей по турнирной таблице. Матч начнётся в 18:00 на малой спортивной арене стадиона «Торпедо». Владимирцы идут на седьмом месте, а «Череповец» — на шестом. Разрыв в очках составляет всего два балла, а значит победа позволит торпедовцам обогнать соперника. Команда нуждается в поддержке с трибун!