Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области - легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 Амур.

Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС. Последствия сильных ливней сняли на видео.Авария произошла около семи часов утра 21 июля в Сковородинском районе, на 834-м километре дороги, соединяющей Читу с Хабаровском. Дожди подмыли трассу, в результате в промоину глубиной два метра и шириной 10 метров угодил автомобиль Toyota Vitz. Его 62-летнего владельца и 31-летнюю пассажирку доставили в больницу с серьезными травмами.Судя по сделанным очевидцами кадрам, асфальт провалился прямо под машиной, так что легковушка на полном ходу врезалась в обрыв. На дне провала теперь течет небольшой ручей.В настоящее время спасатели пытаются быстро засыпать провал, потому как объездных путей нет и у ямы образовалась масштабная пробка.