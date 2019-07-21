На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, завершилась мужская эстафета у пловцов 4х100 метров вольным стилем. Сборная России завоевала серебряные медали, проплыв дистанцию за 3 минуты 9,07 секунды.

На чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу, завершилась мужская эстафета у пловцов 4х100 метров вольным стилем. Сборная России завоевала серебряные медали, проплыв дистанцию за 3 минуты 9,07 секунды.Первыми стали американские пловцы (3 минуты 9,06 секунды). Тройку лучших замкнули спортсмены из Австралии (3 минуты 11,22 секунды). В составе нашей команды выступили Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов.Напомним, что на чемпионате мира 2017 года, прошедшем в Будапеште, российская команда заняла четвертое место в этой дисциплине.