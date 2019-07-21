Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности встретиться со всеми независимыми кандидатами, которые не прошли на выборы. По ее словам, 57 самовыдвиженцев, не допущенных до голосования из-за недействительных подписей, смогут в личном порядке обжаловать решение комиссии. Сообщение было опубликовано на официальном портале ЦИК от 15 июля.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила о готовности встретиться со всеми независимыми кандидатами, которые не прошли на выборы. По ее словам, 57 самовыдвиженцев, не допущенных до голосования из-за недействительных подписей, смогут в личном порядке обжаловать решение комиссии. Сообщение было на официальном портале ЦИК от 15 июля.Памфилова выразила намерение разобраться в ситуации и принять апелляции от тех кандидатов, которые захотят их подать. Напомним, что такая возможность есть у независимых претендентов на пост депутатов в МГД с 16 июля, но пока такой возможностью они не воспользовались.Встреча с кандидатами пройдет после 22 июля, когда глава ЦИК выйдет с больничного. На данный момент в числе не допущенных до выборов независимых кандидатов значатся:Мария Коледа, Андрей Соколов, Дмитрий Булыкин, Сергей Троицкий, члены "Яблока" Сергей Митрохин и Елена Русакова, Ирина Собянина, Юлия Галямина, Дмитрий Гудков, соратница Алексея Навального Любовь Соболь, Иван Жданов, Константин Янкаускас, Илья Яшин, а также другие независимые кандидаты и представители непарламентских объединений.Основатель так называемого Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный 20 июля провел на проспекте Сахарова согласованный митинг в поддержку кандидатов. На нем блогер призывал продолжить провокационные акции, пока оппозиционеров не зарегистрируют. Представитель МГИКа Дмитрий Реут это политическим шантажом и незаконным ультиматумом.Кандидаты не прошли подписной барьер, поскольку у каждого из них обнаружили более 10% бракованных подписей. Помимо прочего, в подписных листах, сданных либералами, Мосгоризбирком обнаружил "мертвых" душ.