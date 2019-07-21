Президент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится лицом расизма.

Президент и гендиректор компании Siemens Джо Кэзер заявил, что администрация США становится "лицом расизма". Комментируя в Twitter публикацию экс-председателя комитета по иностранным делам Бундестага Рупрехта Поленца о миграционной политике Трампа, Кэзер описал свои впечатления о годах жизни в Америке. Он пишет, что узнал истинную цену лозунгам о свободе и открытости, и тем более толерантности.Твит Поленца касался предложения выслать на родину конгрессмена из Миннесоты, мусульманку Ильхан Омар, которая в детстве иммигрировала в США из Сомали. Поленц предложил вернуть в Германию и Трампа, предки которого уехали покорять Америку немногим более 100 лет назадКэзер выразил огорчение тем, что у самого важного политического ведомства в мире расистское лицо.