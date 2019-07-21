Эксперт полагает, что такую версию могли озвучить лишь некомпетентные источники.

Версия о причастности России к инциденту с задержанием танкера в Ормузском проливе притянута за уши, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.Ранее газета Mirror написала, что британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию в пятницу танкера Stena Impero. Шерин полагает, что такую версию могли предложить изданию лишь некомпетентные источники, пишет РИА Новости.Танкер Stena Impero был задержан в пятницу в Ормузском проливе и сопровожден в порт Бендер-Аббас. Власти заявили, что танкер был задержан за нарушение международных правил морского судоходства и совершил столкновение с рыбацкими судами. Власти Ирана сообщили, что все члены экипажа, среди которых трое россиян, "здоровы и находятся в безопасности". В российской дипмиссии также утверждают, что состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает. До окончания следствия они остаются на танкере в порту Бандар-Аббас.Задержание британского танкера и другие инциденты с нефтяными судами не повлияли на экспорт нефти из Ирана, заявил иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане.