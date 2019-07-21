Александра Кабаева разрыдалась у порога роддома, услышав голос
мужа. Александр Липовой не смог встретить супругу, которую выписали с малышом -
но отправил аудиопоздравление.
Александра Кабаева разрыдалась у порога роддома, услышав голос
мужа. Александр Липовой не смог встретить супругу, которую выписали с малышом -
но отправил аудиопоздравление.
Подруги
Александры Кабаевой устроили ей сюрприз. Выписанную из
роддома модель с новорожденным на руках ждали с цветами и воздушными шарами.
Здесь же были переодетый пандой аниматор и фотограф.
Муж
Александры Кабаевой – спортсмен Александр Липовой – встретить
жену не смог. На днях он отправился в тюрьму на 2 года. Однако успел записать трогательное
поздравление любимой супруге.
Услышав голос мужа, который благодарил ее за сына, не выдержала и разрыдалась. "Моя выписка.....Господи....спасибо
каждому кто сегодня был и сделал все эту выписку не забываемой!! Услышать голос
Саши было для меня самым трогательным... я думала что упаду на землю от всех
слов!!", – подписала модель размещенное в Instagram видео (орфография и пунктуация
оригинала – Прим. ред).
практически вела прямую трансляцию своих родов из Центра имени Кулакова, публикуя в Instagram видео и записи. Модель приехала в госпиталь вечером 16 июля. Позже она выложила новое видео, в котором рассказала, что уже покормила малыша. Кабаева отметила, что все оказалось не так сложно, как говорили.