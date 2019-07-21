Александра Кабаева разрыдалась у порога роддома, услышав голос мужа. Александр Липовой не смог встретить супругу, которую выписали с малышом - но отправил аудиопоздравление.

Александра Кабаева разрыдалась у порога роддома, услышав голосмужа. Александр Липовой не смог встретить супругу, которую выписали с малышом -но отправил аудиопоздравление.ПодругиАлександры Кабаевой устроили ей сюрприз. Выписанную изроддома модель с новорожденным на руках ждали с цветами и воздушными шарами.Здесь же были переодетый пандой аниматор и фотограф.МужАлександры Кабаевой – спортсмен Александр Липовой – встретитьжену не смог. На днях он отправился в тюрьму на 2 года. Однако успел записать трогательноепоздравление любимой супруге.Услышав голос мужа, который благодарил ее за сына, не выдержала и разрыдалась. "Моя выписка.....Господи....спасибокаждому кто сегодня был и сделал все эту выписку не забываемой!! Услышать голосСаши было для меня самым трогательным... я думала что упаду на землю от всехслов!!", – подписала модель размещенное в Instagram видео (орфография и пунктуацияоригинала – Прим. ред).практически вела прямую трансляцию своих родов из Центра имени Кулакова, публикуя в Instagram видео и записи. Модель приехала в госпиталь вечером 16 июля. Позже она выложила новое видео, в котором рассказала, что уже покормила малыша. Кабаева отметила, что все оказалось не так сложно, как говорили.