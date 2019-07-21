В американском Ньюпорте состоялась торжественная церемония включения в Зал теннисной славы российского теннисиста Евгения Кафельникова, являющегося двукратным победителем турниров Большого шлема. Вместе с ним такой чести были удостоены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс.

В американском Ньюпорте состоялась торжественная церемония включения в Зал теннисной славы российского теннисиста Евгения Кафельникова, являющегося двукратным победителем турниров "Большого шлема". Вместе с ним такой чести были удостоены китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс​​​."Я очень признателен мировому теннисному сообществу, которое решило внести наши имена в историю", – цитирует россиянина официальный Twitter Зала славы.Напомним, что Кафельников, являющийся экс-первой ракеткой мира, одержал победу на 26 турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде. Он выигрывал Открытые чемпионаты Австралии и Франции. Кроме того, Кафельников является олимпийским чемпионом.