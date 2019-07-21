В Самаре четыре армейских автомобиля с вооруженными людьми, следовавшие без машин сопровождения и звуковых сигналов, по тротуару объехали небольшую пробку, вынудив потесниться пешеходов. Вежливых нарушителей сняли на видео.

В Самаре четыре армейских автомобиля с вооруженными людьми, следовавшие без машин сопровождения и звуковых сигналов, по тротуару объехали небольшую пробку, вынудив потесниться пешеходов. "Вежливых" нарушителей сняли на видео.Эти кадры были сделаны утром 21 июля на Казачьей улице, на них видно, как спецмашины с армейскими номерами спокойно следуют по тротуару, не обращая внимания на пешеходов."А у военных какие-то другие ПДД? Где машины сопровождения? Где звуковая сигнализация? Кто разрешил ездить по тротуарам?" — полюбопытствовал автор записи.По предварительным данным, которые изданию 63.ru озвучили в командовании Самарского гарнизона, военнослужащие отстали от колонны, когда пропускали пешеходов, после чего решили нагнать армейских товарищей, выбрав для этого "спецполосу"."Чтобы вернуться в колонну и при этом не создавать аварийной ситуации для встречного автотранспорта, военнослужащие решили проехать несколько десятков метров по тротуару", — уточнили в гарнизоне.В настоящее время военные разбираются в обстоятельствах инцидента.