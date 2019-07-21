Известие о том, что сын Яны Рудковской Саша был госпитализирован после падения на тренировке, взбудоражило Сеть. Многие посчитали, что в случившемся есть непосредственная вина знаменитого продюсера.

Известие о том, что сын Яны Рудковской Саша был госпитализирован после падения на тренировке, взбудоражило Сеть. Многие посчитали, что в случившемся есть непосредственная вина знаменитого продюсера.Пользователи Сети напали на Рудковскую в комментариях под новостью о том, что шестилетний Гном Гномыч пострадал во время тренировки. Шестилетний Гном Гномыч упал при выполнении прыжка и рассек себе подбородок.В чем именно вина Яны в данном инциденте остается неясно, однако у недовольных свои аргументы на этот счет. Многие думают, будто знаменитость силой тащит ребенка на каток и заставляет выжимать из себя все. "Бедный мальчик! Угробят они пацана своими требованиями. Женька-то куда смотрит? Сам весь переломанный, перебитый. А если мальчик головой ударится и в кому впадет? Не понимаю я такого воспитания. Зачем из ребенка все соки выжимать? Вменяемые родители прежде всего о здоровье детей думают, а не о том, будет он звездой или нет? В итоге нездоровые амбиции этой парочки доведут мальчика до инвалидности или смерти, не приведи бог!", – поделился мнением один из читателей издания "Дни.ру".Другие юзеры в основном придерживались этой же позиции. "Родители гробят ребенка. Яна, остановись! Лишить тебя материнства срочно", "У Яны одни только дензнаки в глазах светятся", "Допрыгается скоро... У пацана уже ноги заплетаться начали! Вставала бы сама на коньки – и вперед!", "Зачем детей насилуете, травмируете? Им ваша дурь боком и выйдет в будущем", – писали комментаторы.Ранее Яна Рудковская рассказала, что во время недавней тренировки случилось ЧП. Гном Гномыч упал, выполняя на льду двойной риттбергер. "Упал, рассек подбородок. Ездили к врачу, увозили на скорой. Вот сняли швы", ― сообщила Рудковская.