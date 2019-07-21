Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук. И вряд ли страна станет конкурентоспособной в ближайшие 10-15 лет, написал он твит.

Обнищание Украины произошло из-за соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли ЕС, считает глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. И вряд ли страна станет конкурентоспособной в ближайшие 10-15 лет, написал он твит.В 2014 году Украина подписала соглашение об ассоциации, предусматривающее создание зоны свободной торговли. С 2016 года соглашение начало действовать в полную силу в том числе в сферах обороны, налогообложения, финконтроля, борьбы с терроризмом, миграции.Украинский парламент по предложению экс-президента Петра Порошенко принял изменения в конституцию, утверждающие курс страны в ЕС и НАТО. Хотя еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан говорил, что членство ЕС в Украине пока видится нереальным. Эксперты полагают, процесс займет около 20 лет.