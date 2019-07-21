В Гонконге тысячи людей продолжают протестовать против поправок к закону об экстрадиции.

В Гонконге тысячи людей продолжают протестовать против поправок к закону об экстрадиции.Изначально шествие было согласовано с властями, однако демонстранты вышли с маршрута и отправились к правительственному комплексу в районе Адмиралти (до этого полиция потребовали сократить маршрут до метро Ван Чай в том же районе). Кроме того, оцепили штаб-квартиру полиции. В целях безопасности вокруг зданий комплекса установлены 2-метровые пластиковые барьеры с водой.Общественный транспорт на нескольких улицах заблокирован.Пока сотрудники правоохранительных органов демонстрантов не разгоняют. Эксцессы не зафиксированы, передает ТАСС.Не рекомендуется посещать места массового скопления людей, сообщил твитом ситуационно-кризисный центр МИД РФ.Протесты спровоцировали законопроект, цель которого – наладить механизм выдачи в Китай подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Оппозиция считает, что такая норма будет использоваться в репрессивных целях и поставит под угрозу демократические ценности автономного Гонконга.Глава местной администрации Кэрри Лам объявляла о решении снять законопроект с повестки. Но протесты продолжаются.