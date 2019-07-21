Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе посетили остров Валаам в Карелии. Все увиденное там произвело на президента Белоруссии, как он сам дал понять, особое впечатление. Об этом Лукашенко говорил уже на официальных переговорах на следующий день в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на этой неделе посетили остров Валаам в Карелии — одно из самых почитаемых святых мест в России. Все увиденное там произвело на президента Белоруссии, как он сам дал понять, особое впечатление.- Наши истоки, наши корни там.Эти слова Лукашенко говорил уже на официальных переговорах на следующий день в Санкт-Петербурге. О том, как они проходили, рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Практически все белорусские министры разложили увесистые папки: у них, как многократно заявлял Минск, к российским коллегам немало претензий — в основном финансовых. Лукашенко, который обычно легко импровизирует, в начале встречи достал из папки заранее заготовленный текст. Не читал его дословно, но регулярно в него посматривал — и предложил до декабря, когда будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства России и Белоруссии, взять и обо всем договориться.Обсуждение в здании Таврического дворца, конечно, шло за закрытыми дверями. Удалось ли снять проблемные вопросы, Путин и Лукашенко говорить не стали. Но министры вполне оптимистичны: работа идет.- Удастся сблизить позиции, договориться?"У нас во многом уже такая работа сделана, остается ее дошлифовать — я думаю, что это вполне реально", — говорит первый вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов.В отношениях настолько близких стран уж точно не должно быть по-другому.