Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что располагает доказательствами шпионской деятельности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне.

Президент Эквадора Ленин Морено заявил, что располагает доказательствами шпионской деятельности основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне."У нас есть все доказательства того, что комната, в которой находился Ассанж, была превращена в центр шпионажа", — сказал Морено на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео в воскресенье в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиль. Слова главы государства приводит РИА Новости.По утверждению Морено, из комнаты Ассанжа велись хакерские атаки, которые позволяли получать информацию "об элементах обороны, экономики, политики дружественных стран".В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании, страна потребовала его экстрадиции. Из-за этого он с июня 2012 года скрывался в посольстве Эквадора в столице Великобритании. 11 апреля 2019 года Ассанж был задержан по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. В начале 2020 года британский суд рассмотрит дело об экстрадиции Ассанжа в США.