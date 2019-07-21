Сотрясение мозга, переломы руки и двух ребер - таков итог посещения жителем Оренбурга нового аттракциона. Приятели пострадавшего сняли на видео неудачную попытку воспарить в аэротрубе.

Сотрясение мозга, переломы руки и двух ребер — таков итог посещения жителем Оренбурга нового аттракциона. Приятели пострадавшего сняли на видео неудачную попытку воспарить в аэротрубе.Инцидент произошел вечером 20 июля в парке 50-летия СССР. На кадрах видно, что после того, как оператор закрыл дверь и нажал на кнопку пуск, "бублик" взмыл примерно на метр, но остановился, а неспешно подниматься начал только спустя некоторое время. На высоте около четырех метров надувная конструкция неожиданно перевернулась, выронив "наездника".Мужчина ударился головой о пол аэротрубы и потерял сознание. В больнице врачи диагностировали у него сотрясение мозга, переломы руки и двух ребер.В администрации парка изданию "Урал56.ру" пояснили, что ответственность за безопасность посетителей несет арендатор земли, который и установил на ней новый аттракцион.