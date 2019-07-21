Досрочные выборы в Верховную Раду стартовали на Украине: в 8 часов утра в стране открылись избирательные участки.

Досрочные выборы в Верховную Раду стартовали на Украине: в 8 часов утра в стране открылись избирательные участки.Новый состав парламента должны были избирать осенью этого года, но Владимир Зеленский после вступления в должность президента распустил Раду, напоминает телеканал "Россия 24".По данным опросов, в лидерах как раз партия президента Украины "Слуга народа". Главная интрига выборов — хватит ли ей голосов, чтобы получить большинство в парламенте, или придется формировать коалицию. На втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука. Ещё две политических силы, которые могут преодолеть 5-процентный барьер — "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Европейская солидарность" Петра Порошенко.В последний раз парламентские выборы на Украине проходят по мажоритарно-пропорциональному принципу: новый избирательные кодекс определяет, что следующие выборы в Верховную Раду пройдут по открытым партийным спискам.На досрочных выборах Рады девятого созыва за право быть избранным по одномандатным округам борьбу ведут 3220 кандидатов: 1404 человек представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы, сообщает ТАСС. На места по многомандатным округам претендуют еще 2747 кандидатов от 22 политических партий.В списках избирателей зарегистрированы 34 миллиона граждан Украины. При этом около трех миллионов жители неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей не смогут принять участие в голосовании, как и на прошедших весной этого года президентских выборах. Примерно столько же украинцев, живущих на территории России, также не смогут выбирать депутатов парламента, так как избирательные участки при дипмиссиях Украины закрыты.