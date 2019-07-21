Новый министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр твердо решила поднять военные расходы страны до 2 процентов ВВП.

Новый министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр твердо решила поднять военные расходы страны до 2 процентов ВВП. Это требует, пояснила она в интервью газете Frankfurter Allgemeine, обязательства перед НАТО. Глава военного ведомства также возглавляет Христианско-демократический союз, так что ее решения подкреплены политической поддержкой в Бундестаге, пишет ТАСС.Увеличивать траты на оборону придется постепенно, отметила министр, но этот период не должен был затянут. Крамп-Карренбауэр назвала НАТО основой "нашей архитектуры безопасности". Министр критично отнеслась к идее создания европейских вооруженных сил.