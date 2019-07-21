Главный тренер московского Спартака Олег Кононов после ничейного матча с ФК Ростов прокомментировал судейство его команды в первых двух турах чемпионата России. Также наставник красно-белых оценил игру спартаковцев против ростовчан.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после ничейного матча с ФК "Ростов" прокомментировал судейство его команды в первых двух турах чемпионата России. Также наставник красно-белых оценил игру спартаковцев против ростовчан."Интересная игра получилась. Расстроены, что пропустили в конце. Я очень недоволен тем периодом, когда мы вели в счете", – приводит слова Кононова "Спорт-экспресс".Также специалист ответил на вопрос, что было бы, если бы обе встречи московского "Спартака" обошлись без судейских проблем. "Мы бы выиграли оба матча и набрали бы шесть очков", – заявил тренер столичной команды.Напомним, что в первом туре спартаковцы победили "Сочи" благодаря голу Самуэля Жиго, забитому с нарушением правил. В матче с "Ростовом" в ворота хозяев поля был назначен пенальти, справедливость которого оспаривают поклонники ростовчан.