Ситуация в Белоруссии продолжает накаляться. Поговаривают об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политическую напряженность подогревают проблемы в экономике. Эксперты бьют тревогу: без финансовой помощи России братская республика рискует столкнуться с социальным взрывом.

Ситуация в Белоруссии продолжает накаляться. Поговаривают об отставке президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политическую напряженность подогревают проблемы в экономике. Эксперты бьют тревогу: без финансовой помощи России братская республика рискует столкнуться с социальным взрывом.Из-за упертости Лукашенко и его нежелания развивать Союзное государство Россия сокращает экономическую помощь братской республике. Так, Москва отказалась компенсировать потери Минска из-за реализации налогового маневра в нефтяной отрасли.По мнению авторов посвященного белорусской тематике Telegram-канала "Бульба престолов", к 2020 году Лукашенко примет решение о сокращении социальных обязательств и повышении тарифов за коммунальные услуги. Кроме того, произойдут массовые сокращения на государственных предприятиях, ужесточится кредитная политика.Такой комплекс мер авторы канала называют "шоковой терапией имени ". По их мнению, реальный рейтинг Батьки скрывается правительством. В реальности белорусского лидера поддерживают не более 30% населения, а в Минске его рейтинг приближается к нулю, полагает "Бульба престолов"."Публичное отчуждение России, шоковая терапия и рейтинг, а, точнее говоря, его отсутствие в столице, делают дворцовый переворот вполне реализуемым действием", – уверены авторы Telegram-канала.По их мнению, Лукашенко с его "замашками председателя колхоза из 1970-х годов" больше не устраивает белорусскую элиту, которая значительно образованнее и культурнее своего лидера. Батька, полагают эксперты, держится лишь за счет российской помощи, но окружение готово скинуть его в любой момент.Напомним, на этой неделе и Владимир Путин провели двухдневные переговоры. Главы государств побывали на Валааме, позже продолжили общение в Санкт-Петербурге. По наблюдениям экспертов, прорыва не получилось: Батька по-прежнему не хочет интегрироваться с Россией, требуя для начала предоставить Белоруссии финансовую поддержку.