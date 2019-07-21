На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта начались соревнования пловцов. Сборная России, за которую выступали Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов, заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

На проходящем в южнокорейском Кванджу чемпионате мира по водным видам спорта начались соревнования пловцов. Сборная России, за которую выступали Владислав Гринев, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов, заняла второе место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.Особую тревогу вызывало выступление 19-летнего Климента Колесникова. В мае Климент получил травму руки. Ходили слухи, что один из самых талантливых пловцов мира пропустит чемпионат мира или даже завершит карьеру. Однако Колесников успел восстановиться к мировому первенству и завоевал свою первую медаль чемпионата мира на "длинной воде"."Все переживали намного больше, чем надо было. Ничего страшного не случилось, просто немного поболел. План подготовки пришлось поменять, работал в Москве вместе с Женей Рыловым. Пришлось здесь отказаться от 200-метровки на спине, но так нужно. Сейчас уже ничего не беспокоит", — приводит слова Колесникова ТАСС.