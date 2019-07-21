Полицейские остановили поезд, в котором находилась Сусляк, силой вывели ее оттуда и увезли в неизвестном направлении. Причины повторного задержания Сусляк пока не известны.

Сотрудники МВД Грузии вновь задержали 36-летнюю гражданку Украины Юлию Сусляк, сообщает телекомпания "Рустави-2". Сусляк подозревается в торговле детьми, впервые ее задержали апреле. Она направлялась из Украины в Грузию через Россию с десятью маленькими детьми. На пограничном контроле Сусляк заявила, что это ее родные дети. Это вызвало подозрение у грузинских полицейских, так как трое детей были 2018 года рождения, еще четверо — 2017-го. По версии правоохранительных органов, Сусляк приехала в Грузию для того, чтобы незаконно перевезти детей в Абхазию для продажи. Экспертиза доказала, что Сусляк и ее муж действительно являются биологическими родителями детей, некоторые из которых рождены в результате искусственного оплодотворения.Позднее по решению Тбилисского городского суда, украинку выпустили на свободу. Повторно ее задержали, когда она возвращалась на поезде из Баку в Тбилиси. В районе города Гардабани правоохранители остановили поезд, в котором находилась Сусляк, силой вывели ее оттуда и увезли в неизвестном направлении. Причины повторного задержания Сусляк пока не известны.Сама Сусляк не раз заявляла, что уголовное дело в ее отношении было сфабрикованным.