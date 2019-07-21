Подозреваемые в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне отпущены из-под стражи. Подозреваемых обязали отмечаться каждую неделю до суда, им запрещен выезд из страны. Параллельно ведутся поиски еще двоих подозреваемых в причастности к преступлению.

Подозреваемые в причастности к изнасилованию россиянки в Барселоне отпущены из-под стражи, передает ТАСС.Ранее сообщалось, что россиянка, заснувшая на скамейке автовокзала этого испанского города, была похищена румынскими цыганами и несколько дней удерживалась в импровизированном лагере беженцев. По информации испанской прессы, девушка приехала в Испанию из России навестить мать. Однако после семейной ссоры девушка уехала, позже, оказавшись на автовокзале Барселоны, задремала на скамейке. План ее похищения, видимо, был спонтанным. Похитители напали на нее и силой вывезли на заброшенный участок в Побленоу, где двое суток избивали и насиловали. Через два дня плена и насилия женщине удалось сбежать и обратиться к прохожим, которые вызвали полицию. По словам потерпевшей, ее пичкали наркотиками, и некоторые эпизоды выпали у нее из памяти. По данным следствия, насильников было пятеро. Она смогла описать подозреваемых, а потом опознала троих по фотографиям, которые сделали полицейские на предполагаемом месте преступления. Задержаны пока трое: двое румын и сообщница-испанка. Все они ранее были судимы. Им предъявлены обвинения в похищении, незаконном удержании, сексуальном насилии и нанесении увечий.Позднее трое подозреваемых в преступлении были задержаны. Однако сегодня Следственный суд Барселоны решил временно освободить их из-под стражи. Подозреваемых обязали отмечаться каждую неделю до суда, им запрещен выезд из страны. Параллельно ведутся поиски еще двоих подозреваемых в причастности к преступлению. Российские дипломаты принимают участие в судьбе пострадавшей.