Скандалы из мира звезд так и кишат в выходные. Дни.ру собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июля 2019 года.

Скандалы из мира звезд так и кишат в выходные. Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июля 2019 года.Алла Пугачева и Максим Галкин стали почетными гостями на светском мероприятии. Речь идет об открытии фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле.Примадонна и ее молодой супруг отнеслись неуважительно по отношению к журналистам. Они просто-напросто напрочь отказались отвечать на их вопросы, не соизволив даже повернуть головы в сторону интервьюеров. Украинские СМИ были возмущены таким пренебрежительным поведением.Популярная исполнительница Вера Брежнева порадовала поклонников новым откровенным кадром. Пользователи пришли в восхищение от подтянутой фигуры звезды.На фотографии, опубликованной в Instagram, певица позирует в черном купальнике и солнцезащитных очках на фоне зеленого сада. Она сидит на колонне, задрав под себя ноги. "Завтра все ближе... #Стеснениепропало #Градусповышен", – подписала кадр Вера Брежнева.Сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко Саша пострадал во время тренировки.Шестилетний Гном Гномыч упал при выполнении прыжка и рассек себе подбородок.Анастасия Волочкова известна публике не только благодаря карьеры балерины, но и эпатажным выходкам.Звезда раскрыла секрет, у кого есть шансы добиться ее сердца и зачем она порой делится с поклонниками деликатными снимками.Жизнь Михаила Задорного далеко не была такой простой и веселой, как его выступления на сцене. Сатирик метался между женщинами, как между двух огней.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 июля 2019 года, читайте в и специальных .