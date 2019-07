Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose. Ее публикует британская компания Dryad Global, занимающаяся безопасностью морских перевозок.

Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose. Ее публикует британская компания Dryad Global, занимающаяся безопасностью морских перевозок.#Exclusive VHF audio HMS Montrose & MV Stena Impero: 'If you obey you will be safe, alter your course . . .Under international law your passage must not be impaired, impeded, obstructed or hampered' #Iran #oil #tanker @tombateman @PatrickSawer @AP @AFP Reuters?ref_src=twsrc%5Etfw">@Reuters pic.twitter.com/3fizOedeBe— Dryad Global (@GlobalDryad) July 20, 2019На записи можно услышать, как представитель КСИР требует от Stena Impero немедленно изменить курс и говорит, что в случае подчинения танкер будет в безопасности. С британского фрегата танкер уверили, что он следует транзитом через признанный международный пролив и его прохождению не должны чинить препятствий.Танкер Stena Impero был задержан в пятницу в Ормузском проливе и сопровожден в иранский порт Бендер-Аббас. Власти заявили, что танкер был задержан за нарушение международных правил морского судоходства и совершил столкновение с рыбацкими судами. Власти Ирана сообщили, что все члены экипажа, среди которых трое россиян, "здоровы и находятся в безопасности".По данным британской The Daily Mirror, Лондон расследует версию о причастности России к инциденту с задержанием танкера. По сведениям издания, британский Центр правительственной связи (GCHQ) и разведка MI6 расследуют возможное использование "российских шпионских технологий", с помощью которых танкер мог быть заведен в иранские территориальные воды с помощью ложных координат системы GPS.Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин полагает, что такую версию могли предложить изданию лишь некомпетентные источники.