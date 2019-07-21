После поездки в пострадавшую от паводка Иркутскую область Владимир Путин побывал в Магнитогорске. О его визите в металлургическую столицу России рассказывает программа Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

После поездки в пострадавшую от паводка Иркутскую область Владимир Путин побывал в Магнитогорске. О его визите в металлургическую столицу России рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".- Муж, извини, что я тебе не приготовила ужин, я была с другим!Муж простит точно – его супруга участвовала во встрече металлургов с президентом. Она началась вечером – Путин, прилетевший сюда из Иркутской области, за одни сутки поработал сразу в трех разных часовых поясах, так что просьба напомнить, какое сегодня число, уже не удивляла.Роспись в честь памятного для Магнитогорска дня: на одном из старейших комбинатов России запущена новейшая фабрика. Что очень важно для города – экологически чистая.- Все стремятся на комбинат попасть, так как там стабильность, своевременная зарплата.В смеющемся мальчишке сразу и не признаешь того самого Ваню Фокина – за его чудесным спасением в январе следила вся Россия. Путин, прилетевший тогда в Магнитогорск всего за несколько часов до Нового года, поручил бросить все силы на разбор завалов.Первого января спустя 35 часов после обрушения подъезда под завалами на уральском морозе спасатели нашли живого ребенка. Одиннадцатимесячного Ваню с серьезными обморожениями буквально выходили врачи. Спасли от ампутации ногу, и теперь мальчик ходит сам. Мама, конечно, с особым трепетом надевает на ножки Вани теплые носочки. На месте трагедии разбит небольшой парк.Свое 90-летие и без того стальной и сильный Магнитогорск встретил еще более окрепшим. И в день их праздника Путин — тоже с магнитогорцами. Отвечает на вопросы, волнующие металлургов. Они работают на вредном производстве и беспокоятся, останутся ли в силе их льготы по сроку выхода на пенсию.- Никаких изменений пенсионного возраста не будет. Льгота сохранена: для женщин — 50 лет, для мужчин – 55.- Беспокойство связано с тем, что любое изменение в названии этой профессии, в профессиональном стандарте, может повлечь…- Согласен, за этим нужно внимательно следить. Таких планов нет.Идет прямая трансляция на "Россию 24", важен хороший звук. И это требует особой выносливости – держать на вытянутых руках так называемую удочку с микрофоном. Неподготовленный человек и пяти минут не выстоит. А тут разговор длится уже полчаса, и надо еще и не уронить ни на кого это приспособление. Металлурги спрашивают про рост цен на бензин."Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила. Но совсем завинтить, задушить – это тоже очень опасно, потому что не будут тогда вкладывать деньги в предприятия по переработке нефти, и в какой-то момент это может дать очень большой всплеск", — объясняет президент.После завершения разговора в 11-м часу вечера по местному времени особенно активные рабочие еще и успели-таки на День металлурга. А Путин вылетел в Москву — четвертый город за те сутки, в которых у него точно было больше 24 часов.