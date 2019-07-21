В Брянской области пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов стал причиной гибели одного из постояльцев учреждения. Погиб инвалид 1949 года рождения, других жертв или пострадавших нет.

В Брянской области пожар в доме-интернате для престарелых и инвалидов стал причиной гибели одного из постояльцев учреждения. Сообщение о пожаре в деревне Дарковичи Брянского района поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС РФ по Брянской области в 01:32 (время совпадает с московским).Через 10 минут пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова и обнаружили, что в здании интерната горит комната на первом этаже на площади 20 квадратных метров. В 02:18 пожар был ликвидирован.Персонал учреждения проводил эвакуацию постояльцев. Однако уже после ликвидации пожара в горевшей комнате было обнаружено тело мужчины 1949 года рождения без признаков жизни. По сообщению пресс-службы регионального главка МЧС, это инвалид, проживавший в интернате.По факту гибели человека Следственным управлением СК РФ по Брянской области организована доследственная проверка. По данным ведомства, других пострадавших и погибших на пожаре нет, передает ТАСС. Всего в Дарковичском доме-интернате для престарелых и инвалидов проживают около 260 человек.По предварительным данным, погибший постоялец интерната не затушил сигарету перед сном, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в службе скорой помощи.