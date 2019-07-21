В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти.

В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти.У малыша случился заворот кишок. Ветеринары оперировали его семь часов, но все их усилия оказались тщетны.При вскрытии оказалось, что желудок жеребенка переполнен, и он просто разорвался от избытка пищи.Администрации зоопарка рассказала, что посетители игнорируют и предупреждающие таблички, и многочисленные просьбы сотрудников.