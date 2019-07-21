В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти.
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти.
У малыша случился заворот кишок. Ветеринары оперировали его семь часов, но все их усилия оказались тщетны.
При вскрытии оказалось, что желудок жеребенка переполнен, и он просто разорвался от избытка пищи.
Администрации зоопарка рассказала, что посетители игнорируют и предупреждающие таблички, и многочисленные просьбы сотрудников.