Когда не хочется подниматься с постели, идти на работу и что-то делать – посмотрите на Интарса Бусулиса. Кажется, что этот 41-летний латвийский исполнитель работает 24 часа в сутки, успевая при этом и четырьмя детьми заниматься, и жене уделять внимание. При этом всегда остается улыбчивым, позитивным. О секретах такой бодрости и активности с артистом на грандиозном музыкальном фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала поговорил корреспондент Дни.ру.

Когда не хочется подниматься с постели, идти на работу и что-то делать – посмотрите на Интарса Бусулиса. Кажется, что этот 41-летний латвийский исполнитель работает 24 часа в сутки, успевая при этом и четырьмя детьми заниматься, и жене уделять внимание. При этом всегда остается улыбчивым, позитивным. О секретах такой бодрости и активности с артистом на грандиозном музыкальном фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" поговорил корреспондент "Дни.ру".Порой кажется, что на придуманном Вайкуле песенном празднике главная звезда – Интарс Бусулис. Он ведет концерты, раздает интервью, позирует фотографам, поет сольно и в дуэтах, выступает на ночных вечеринках-afterparty. А бархатный голос при этом звучит также уверенно, красиво, мощно."Все дело в регулярном сексе, иных секретов у меня нет!" – смеется Интарс. Но, помилуйте: какой же регулярный секс, если он днюет и ночует на фестивале?! К тому же уже на следующий после "Лайма. Рандеву. Юрмала" день все в том же легендарном зале "Дзинтари" стартует Jūrmala festival. Sunrise concert, где Бусулис снова заявлен хедлайнером!"Моя работа не мешает семейной жизни, – заверил Интарс. – Скажу вам больше: я отделяю работу от семейной жизни. И дома мы никогда о ней не говорим, у нас не принято включать телевизор, если я выступаю. Ни жена, ни дети обычно не приходят на мои выступления – я не считаю, что это нужно. У нас находится достаточно тем для общения и мест для посещения и без популярной музыки".41-летний Интарс Бусулис познакомился со своей женой Ингой еще юности на местной дискотеке – и вот уже более 20 лет они вместе. Редкая верность в артистическом мире! Они, что называется, на берегу договорились о сферах ответственности в семье, поэтому избежали многих проблем."У каждого есть свои обязанности, с которыми мы справляемся успешно. Например, посменно водим детей на различные занятия или в школу, – признался артист. – Все заработанные деньги я отдаю жене. Она распоряжается семейным бюджетом, она же покупает мне одежду, в которой я выхожу работать. У нас сложился идеальный формат отношений, так что я очень счастлив и на сцене, и вне ее!"