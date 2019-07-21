Дочь певицы Алсу – Микелла опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Юная артистка перепела хит, который прочно обосновался в сердцах многих

Дочь певицы Алсу – Микелла опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый пост. Юная артистка перепела хит, который прочно обосновался в сердцах многихНа видео финалистка шестого сезона проекта "Голос-Дети" сидит в полосатой футболке на фоне море. Судя по всему, запись проводилась в номере отеля. В руках у нее укулеле, на которой она умело играет."Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего!", – иронично отметила восходящая звезда."Мурашки по всему телу! Этот голос я узнаю из миллиона!", "Очень красиво поешь, умничка!","Оуу, шикардос! Релакс прям!", "Боже, какая прелесть!","Микелла– умница и красавица! Она – настоящая аристократка с хорошим воспитанием!", – восторгались обескураженные поклонники."Безумно талантливая! Одно удовольствие слушать!", – отметила восхищенная фанатка.Отметим, Леди Гага сейчас в центре внимания россиян. Все дело в том, что, по слухам, именно она стала причиной разрыва между Ириной Шейк и Брэдли Купером. Соотечественники модели так прониклись ее драмой, что начали активно заваливать разлучницу негативными сообщениями в комментариях под ее постами. Уже который день подряд там ведутся ожесточенные баталии, в том числе с участием звезд российского шоу-бизнеса.