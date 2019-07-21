Светлана Лобода показала очередное упражнение, которое позволяет ей оставаться в превосходной форме. Бедра певицы привлекли внимание артиста Максима Галкина.

Светлана Лобода показала очередное упражнение, которое позволяет ей оставаться в превосходной форме. Бедра певицы привлекли внимание артиста Максима Галкина.Светлана Лобода, кажется, не расслабляется ни на минуту. На своей странице в Instagram певица продемонстрировала, как проводит время с пользой для тела.На опубликованном видео видео Лобода тренируется у бассейна. При помощи специальной резинки артистка усердно качает бедра и ягодицы."Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, правило номер 1: не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и "не могу", – написали мотивирующий пост Лобода. Призыв вызвал отклик Максима Галкина.Однако артист, как обычно, отнесся ко всему с долей юмора. "Не, я сегодня не пойду", – написал он.Ранее Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловеры наперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояния выразилась весьма расплывчато.