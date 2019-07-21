Светлана Лобода показала очередное упражнение, которое позволяет ей оставаться в превосходной форме. Бедра певицы привлекли внимание артиста Максима Галкина.
Светлана Лобода показала очередное упражнение, которое позволяет ей оставаться в превосходной форме. Бедра певицы привлекли внимание артиста Максима Галкина.
Светлана Лобода, кажется, не расслабляется ни на минуту. На своей странице в Instagram певица продемонстрировала, как проводит время с пользой для тела.
На опубликованном видео видео Лобода тренируется у бассейна. При помощи специальной резинки артистка усердно качает бедра и ягодицы.
"Если ты хочешь продержаться в форме долго и быть здоровым, правило номер 1: не делай больших перерывов, как бы ни было тебе тяжело, просыпайся и иди на тренировку! Через лень и "не могу", – написали мотивирующий пост Лобода. Призыв вызвал отклик Максима Галкина.
Однако артист, как обычно, отнесся ко всему с долей юмора. "Не, я сегодня не пойду", – написал он.
Ранее Светлана Лобода вызвала панику среди фанатов, выложив фотографию своих ног. Колени певицы почернели от гематом.
Жуткий снимок огорчил подписчиков Светланы Лободы. Фолловеры наперебой дают советы по лечению. Сама артистка о причинах своего состояния выразилась весьма расплывчато.