Матч второго тура российской премьер-лиги между Ростовом и Спартаком завершился вничью 2:2. У ростовчан возникли серьезные претензии к арбитру встречи Кириллу Левникову. Спартак же выразил протест в отношении действий стюардов и ОМОНа.

Матч второго тура российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Спартаком" завершился вничью 2:2. У ростовчан возникли серьезные претензии к арбитру встречи Кириллу Левникову. "Спартак" же выразил протест в отношении действий стюардов и ОМОНа."Ростов" направил обращение к президенту РФС Александру Дюкову, в котором изложил претензии к судье Кириллу Левникову. В вину арбитру вменяются три не назначенных пенальти в ворота "Спартака", 11-метровый в ворота "Ростова", а также оставшееся без внимания нарушение правил спартаковцем Зелимханом Бакаевым, у которого уже была желтая карточка. По мнению ростовчан, ошибки арбитра повлияли на исход матча."Спартак" выразил возмущение действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов. Болельщики гостей были заблокированы в секторе и лишены возможности покинуть стадион. Попытки болельщиков прорвать блокаду были пресечены полицией, которая пустила в ход резиновые дубинки. "Спартак" призвал разобраться в случившемся и наказать виновных. Российская премьер-лига обещала рассмотреть инцидент после матча в Ростове-на-Дону.