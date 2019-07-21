В зале Дзинтари открылся заключительный день музыкального фестиваля Лайма Рандеву. Юрмалу. Сегодня в зале много звезд – Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с женой, дочерью и внучкой, Лариса Рубальская. Но самым долгожданным стало появление Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Корреспондент Дни.Ру встретил знаменитую пару.

В зале "Дзинтари" открылся заключительный день музыкального фестиваля "Лайма Рандеву. Юрмалу". Сегодня в зале много звезд – Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с женой, дочерью и внучкой, Лариса Рубальская. Но самым долгожданным стало появление Аллы Пугачевой с Максимом Галкиным. Корреспондент "Дни.Ру" встретил знаменитую пару.Главная артистическая чета России пришла в зал аккурат к третьему звонку – вернее, проехала со служебного входа в новом черном "Мерседесе" и заняла место за столиком в VIP-ложе. В прошлый раз, на первом концерте, Алла и Максим сидели в партере, теперь же решили не переключать на себя внимание публики."Алла Борисовна, вы прекрасно выглядите!" – обратился к Примадонне корреспондент "Дни.ру". "А что мне еще остается? Держусь!" – отшутилась Пугачева".Чистый морской воздух Рижского взморья явно идет на пользу 70-летней певице – она выглядит свежей, отдохнувшей, похорошевшей. Короткие белые шорты, белые носочки и белые же кроссовки подчеркивали и красивый ровный загар, и стройность ног любимой миллионами певицы.