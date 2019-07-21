Анна Бузова решила стать певицей. Эксперты утверждают, что у
нее гораздо больший потенциал, чем у Ольги – так что скоро она подвинет на
сцене старую сестру.
Анна Бузова решила стать певицей. Эксперты утверждают, что у
нее гораздо больший потенциал, чем у Ольги – так что скоро она подвинет на
сцене старую сестру.
Анна Бузова давно вынашивала мысль о певческой карьере – и
теперь приступила к исполнению своих планов. Она записала в студии свою первую
песню. Публика пока не слышала даже маленького отрывка из этого дебюта. Однако
эксперты уверяют, что данные у Анны получше, чем у старшей сестры – и она
затмит Ольгу.
Как известно, отношения между сестрами в последнее время
довольно напряженные. Еще зимой, во время совместного отдыха за границей, Анна
и Ольга Бузовы серьезно поругались. Позже родственницы даже отписались друг от
друга в соцсетях. А Ольга проигнорировала несколько важных событий в жизни
сестры – в частности, пропустила открытие нового салона красоты Анны.
Есть предположения, что сознательно решила
нанести удар по карьере сестры. Хотя сама она, комментируя ссору с Ольгой,
утверждала, что пресса просто раздувает скандал из пустяковой ситуации. Тем не
менее, соперничество Бузовых на сцене может окончательно поставить крест на их
дружбе, пишет "7Дней".
У 27 июня был день рождения. Она отпраздновала его на острове Бали, в компании возлюбленного. Ольга на сей раз оставила свою сестру без подарка.