Анна Бузова решила стать певицей. Эксперты утверждают, что у нее гораздо больший потенциал, чем у Ольги – так что скоро она подвинет на сцене старую сестру.

Анна Бузова решила стать певицей. Эксперты утверждают, что унее гораздо больший потенциал, чем у Ольги – так что скоро она подвинет насцене старую сестру.Анна Бузова давно вынашивала мысль о певческой карьере – итеперь приступила к исполнению своих планов. Она записала в студии свою первуюпесню. Публика пока не слышала даже маленького отрывка из этого дебюта. Однакоэксперты уверяют, что данные у Анны получше, чем у старшей сестры – и оназатмит Ольгу.Как известно, отношения между сестрами в последнее времядовольно напряженные. Еще зимой, во время совместного отдыха за границей, Аннаи Ольга Бузовы серьезно поругались. Позже родственницы даже отписались друг отдруга в соцсетях. А Ольга проигнорировала несколько важных событий в жизнисестры – в частности, пропустила открытие нового салона красоты Анны.Есть предположения, что сознательно решилананести удар по карьере сестры. Хотя сама она, комментируя ссору с Ольгой,утверждала, что пресса просто раздувает скандал из пустяковой ситуации. Тем неменее, соперничество Бузовых на сцене может окончательно поставить крест на ихдружбе, пишет "7Дней".У 27 июня был день рождения. Она отпраздновала его на острове Бали, в компании возлюбленного. Ольга на сей раз оставила свою сестру без подарка.