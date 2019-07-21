Вдова оперного певца Флоранс Илли-Хворостовская сообщила радостную новость: его сын Даниэль получил высшее образование. Фотографии пасынка она разместила в личном микроблоге.

Вдова оперного певца Флоранс Илли-Хворостовская сообщила радостную новость: его сын Даниэль получил высшее образование. Фотографии пасынка она разместила в личном микроблоге.В кадре молодой человек позирует на фоне английского учебного заведения. На вручении диплома юноша появился в сером костюме, черном плаще и академической шапочке."Мой прекрасный пасынок окончил вуз! Поздравляю, Даниэль! Я так горда тобой! И я уверена, что оба родителя смотрят на тебя и тоже гордятся! Люблю тебя", – подписала фотографии Флоранс Илли-Хворостовская.В комментариях пользователи поздравили молодого человека. "Это очень приятная новость! Поздравляю!", "От всей души поздравляю Даниэля! Впереди яркая и интересная жизнь. В добрый путь!", "Будь счастлив", – написали они.Некоторые отметили, что 23-летний Даниэль очень похож на отца: "Какой красивый парень у вас вырос", "Какой красивый! В облике – генетика красивых родителей", "Посмотрите, как парень похож на ! Посмотрите на эти глаза!", "На Диму похож! Статный! Сибирская кровушка".Напомним, оперный певец был женат дважды. Первая супруга Светлана подарила исполнителю дочь Александру и сына Даниэля. Кроме того, Дмитрий Хворостовский удочерил наследницу жены от первого брака – Марию. Вторая супруга Флоранс родила ему сына Максима и дочь Нину.