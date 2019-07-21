После матча второго тура чемпионата России по футболу между Ростовом и Спартаком произошли столкновения сотрудников ОМОНа и болельщиков московского клуба. Руководство красно-белых выразило возмущение действиями правоохранительных органов.

После матча второго тура чемпионата России по футболу между "Ростовом" и "Спартаком" произошли столкновения сотрудников ОМОНа и болельщиков московского клуба. Руководство красно-белых выразило возмущение действиями правоохранительных органов."Клуб возмущен действиями сотрудников стадиона, стюардов, а также представителей правоохранительных органов, повлекшими массовое применение грубой физической силы в отношении зачастую ни в чем не повинных граждан, среди которых были и женщины", – говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте столичного клуба.⚠ Заявление ФК «Спартак-Москва» в связи с инцидентом с участием болельщиков клуба и правоохранительных органов после матча 2-го тура РПЛ в Ростове-на-Донуhttps://t.co/TWM3ortDha#РостовСпартак #РПЛ #Спартак pic.twitter.com/K0Ls0aRc9i— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 июля 2019 г.Напомним, что после игры болельщиков "Спартака" долгое время не выпускали со стадиона. Затем произошли стычки между поклонниками красно-белых и сотрудниками ОМОНа. В итоге были задержаны восемь человек. Один человек обратился за медицинской помощью.Пресс-служба Росгвардия дала свою оценку произошедшему. "Были задержаны те люди, которые нарушали общественный порядок: разжигали файеры и бросали хлопушки. Наши сотрудники оказывали силовую поддержку контролерам-распорядителям", – сообщается в заявлении пресс-службы Росгвардии по Ростовской области.Напомним, что матч между "Ростовом" и "Спартаком" завершился ничейным результатом – 2:2.