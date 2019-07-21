Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось. Сейчас он находится в медикаментозной коме, в ближайшее время к нему должна прилететь жена.

Состояние здоровья российского боксера Максима Дадашева улучшилось. Сейчас он находится в медикаментозной коме, в ближайшее время к нему должна прилететь жена.Чтобы снять отек мозга, в США спортсмену сделали трепанацию черепа. Операция прошла успешно, кровотечение остановлено.Ранее сообщалось, что Максима Дадашева срочно госпитализировали после поединка против пуэрториканца Субриэля Матиаса, напоминает телеканал "Россия 24". Россиянин пропустил много ударов, его команда остановила бой. После этого боксеру стало плохо, его рвало, позже он потерял сознание. Это поражение стало первым в его профессиональной карьере.