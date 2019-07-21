Из Санкт-Петербурга, где проходили переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, Владимир Путин глубокой ночью вылетел в пострадавшую от паводка Сибирь. О деталях визита президента в регион рассказывает программа Москва. Кремль. Путин на телеканале Россия 1.

Из Санкт-Петербурга, где проходили переговоры с белорусским президентом Александром Лукашенко, Владимир Путин глубокой ночью вылетел в пострадавшую от паводка Сибирь. О деталях визита президента в регион рассказывает программа "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".По поручению президента в Братск прибыла чуть ли не половина правительства. Министры на себе прочувствовали погоду, приведшую к сильнейшим наводнениям.В Иркутской области президент уже второй раз всего за две с половиной недели. На вертолете он направляется в город Тулун, наиболее пострадавший от разрушительных наводнений.Масштаб разрушений там поражает: целые улицы буквально сметены водой, а то, что осталось превратилось в груды дерева и железа. С жителями города Путин общался прямо на улице.Деньги из федерального бюджета пришли в регион очень быстро — более того, по указу президента это наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, подключены армия, усиленная группировка МЧС, МВД, Минздрава. Федеральное медико-биологическое агентство не допустило распространения инфекций.Но вот региональные чиновники, судя по рассказам людей, справились с задачами, мягко говоря, лишь частично. Когда Путин на совещании ссылается на услышанное от местных жителей, ноги тулунских чиновников под столом буквально ходят ходуном.Путин не уезжал, пока свои вопросы не задали все. Были вопросы про незаконную вырубку лесов, поспособствовавшую разгулу стихии. Нужно усилить контроль за лесопользованием в целом, не только в регионе — в стране, говорит президент.Но самое важное – вопросы про новое жилье. Вопрос не в том, чтобы быстро построить, объясняет Путин: нужно построить качественно, чтобы потом не развалился, не промерз насквозь, это же не юг. То есть, нужно делать быстро и, конечно, качественно.И — предельно четкая рекомендация всем иркутским чиновникам: напрочь исключить всякое чванство и хамство."Обязательно позанимаемся, мы точно это решим", — обещает людям президент. Что и как решено, Путин проверит сам — уже в сентябре.