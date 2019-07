Британский наблюдатель Мартин Льюис снял видео стыковки корабля Союз МС-13 с МКС.

Британский наблюдатель Мартин Льюис снял видео стыковки корабля "Союз МС-13" с МКС.Кадры удалось сделать с Земли за восемь минут до стыковки. На них видна станция и причаливающий к ней корабль.Quickly assembled PIPP video from UK ISS pass at 23.40BST- Soyuz launched this afternoon nearby & just about to dock with ISS!Big, big thanks to @metrolinaszabi for alerting me to this rare imaging opportunity. I salute man's adventures in space on this anniversary @apollo_50th pic.twitter.com/VRrEnugvcD— Martin Lewis (@SkyInspector) 21 июля 2019 г.Корабль причалил к станции 21 июля. К Алексею Овчинину, Нику Хейгу и Кристине Кук присоединились три полковника – Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган.Экипаж 61-й экспедиции проведет на орбите дольше запланированного почти полтора месяца по просьбе американской стороны якобы из-за проблем с пилотируемым кораблем НАСА. Дольше всех на орбите пробудет американский астронавт Эндрю Морган — 256 суток. Все три полковника встретят Новый год на борту МКС. В ходе миссии МКС-60/61 новому экипажу предстоит выполнить почти 50 экспериментов по программе научно-прикладных исследований.В августе к космонавтам и астронавтам присоединится "Федор" — так зовут робота для манипуляций в открытом космосе.Предполагается, что Скворцов и Овчинин будут проводить исследование возможностей использования дистанционно-управляемого антропоморфного робота в перспективных пилотируемых транспортных кораблях нового поколения. О задачах, которые предстоит выполнить роботу-андроиду, пока не сообщается.