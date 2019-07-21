На предстоящей неделе Трамп вместе с членами верхней палаты Конгресса обсудит целесообразность введения против Турции односторонних санкций. Гнев хозяина Белого дома вызван приобретением российских зенитных ракетных систем С-400. Хотя ранее Трамп назвал такой шаг Турции вынужденным и винил в этом своего предшественника Барака Обаму, который отказался продавать Турции комплексы Пэтриот.

Президент США Дональд Трамп может ввести санкции против Турции, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. На предстоящей неделе Трамп вместе с членами верхней палаты Конгресса обсудит целесообразность введения против Турции односторонних санкций. Гнев хозяина Белого дома вызван приобретением российских зенитных ракетных систем С-400. Хотя ранее Трамп назвал такой шаг Турции вынужденным и винил в этом своего предшественника Барака Обаму, который отказался продавать Турции комплексы "Пэтриот".Ранее Трамп заверил президента Турции Эрдогана в том, что этого не произойдет. Однако помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обмолвился о планах администрации сделать официальное заявление по санкциям в ближайшее время. В финальных консультациях перед окончательным решением помимо Болтона примет участие госсекретарь Майк Помпео. Оба высокопоставленных чиновника придерживаются позиций о необходимости ввести антитурецкие санкции.Базой для наказания Турции служит закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Американский президент, основываясь на нем, может принять самостоятельное решение о введении или отмене санкций. Однако этот же закон наделяет Конгресс США полномочиями вводить собственные меры, если действия президента окажутся слишком мягкими.