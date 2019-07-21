Очевидцы сняли на видео последствия страшного дорожно-транспортного происшествия на трассе в Краснодарском крае, где утром в воскресенье, 21 июля, фургон выехал на встречную полосу, и лоб в лоб столкнулся с КамАЗом.

Ранним утром в воскресенье, 21 июля, на трассе Новороссийск – Керченский пролив в Темрюкском районе Краснодарского края произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее несколько человеческих жизней.По предварительным данным, озвученным местными СМИ, со ссылкой на региональную полицию, 25-летний водитель фургона Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовиком КамАЗ.В результате инцидента погибли три человека – мужчина, управлявший фургоном, и два его пассажира.