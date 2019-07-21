Американские ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что нужно человеку, чтобы быстрее уснуть и улучшить качество сна. Людям, имеющим проблемы со сном, они советуют примерно за полтора часа до ночного отдыха принять ванну с горячей водой (с температурой 40-43 градуса по Цельсию).

Американские ученые из Техасского университета в Остине выяснили, что нужно человеку, чтобы быстрее уснуть и улучшить качество сна.Проанализировав более пяти тысяч исследований на эту тему, они установили, что большое влияние на качество сна и скорость засыпания оказывают водные процедуры.Людям, имеющим проблемы со сном, они советуют примерно за полтора часа до ночного отдыха принять ванну с горячей водой (с температурой 104-109 градусов по Фаренгейту, или 40-43 градуса по Цельсию). Это увеличивает скорость засыпания в среднем на десять минут, пишет издание Medicalxpress.Давно доказано, что нарушения сна могут негативным образом сказаться на здоровье человека. Ученые неоднократно напоминали о том, как важно высыпаться, и даже давали некоторые рекомендации, в чем именно лучше всего спать. Исследователи из Великобритании установили, что хороший сон способен повлиять на ощущение счастья и самочувствие человека так же, как, например, выигрыш в лотерею.А исследователи из Центра нейротехнологий сна и бодрствования (компания-резидент кластера Биомед "Сколково") и Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН (ИВНДиНФ РАН) создали бесконтактный прибор для борьбы с бессонницей и улучшения качества сна.