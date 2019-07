Российский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелой весовой категории Алексей Олейник уступил американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Сан-Антонио. После проигранного боя россиянин оказался в больнице.

Российский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелой весовой категории Алексей Олейник уступил американцу Уолту Харрису на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который прошел в Сан-Антонио. После проигранного боя россиянин оказался в больнице.Бой между Олейником и Харрисом завершился уже на 12-й секунде первого раунда. Американец отправил российского бойца в нокаут. "Олейник находится в больнице вместе со своим менеджером Абрахамом Кавой. Диагноз пока не уставлен, однако есть подозрение на разрыв крестообразной связки колена", – написал журналист ESPN Ариэль Хельвани на своей странице в Twitter.WALT HARRIS JUST KNOCKED OUT ALEKSEI OLEINIK IN 12 SECONDS!!!!! OLEINIK WAS OUT COLD!!! #UFCSanAntonio pic.twitter.com/QBJjTeRLwo— #34 (@ftbeard_17) 21 июля 2019 г.Напомним, что на счету 42-летнего Олейника 57 побед, 13 поражений и одна ничья.