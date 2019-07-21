Украинские военные нарушили режим прекращения огня, начавшийся в полночь. Договоренность об этом была достигнута 17 июля в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске

Украинские военные нарушили режим прекращения огня, начавшийся в полночь. Договоренность об этом была достигнута 17 июля в ходе заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, передает "Интерфакс".21 июля силовики обстреляли село Новая Таврия в ДНР.В то же время Народная милиция ДНР контролирует линию соприкосновения, не нарушая этого режима, передает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Народной милиции.А украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что, по его сведениям, обстрелов не было, так что можно надеяться на стабилизацию ситуации. И об этом он молится богу.Но, к сожалению, от взрыва мины погибли двое военнослужащих. Еще два человека были ранены. По этому инциденту уже идет расследование.