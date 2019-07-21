Матчем в Екатеринбурге между местным Уралом и грозненским Ахматом продолжилась программа второго тура чемпионата России по футболу. Команда Дмитрия Парфенова разгромила гостей со счетом 3:0 и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Матчем в Екатеринбурге между местным "Уралом" и грозненским "Ахматом" продолжилась программа второго тура чемпионата России по футболу. Команда Дмитрия Парфенова разгромила гостей со счетом 3:0 и вышла на первое место в турнирной таблице РПЛ.Хозяева поля отличились под занавес первого тайма. Нападающий Владимир Ильин после подачи углового забил мяч головой. После перерыва уральские футболисты отличились еще дважды. Голы оказались на счету Отмана Эль-Кабира и Юрия Бавина."Урал" набрал шесть очков после двух игр и вышел на первое место в чемпионате России. "Ахмат" занимает шестое место с тремя очками.