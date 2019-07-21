Гастрономический праздник собрал более тысячи гостей

Гастрономический праздник собрал более тысячи гостейПервый фестиваль кваса прошел в поселке Сухоногово Костромского района, сообщает пресс-служба губернатора Костромской области.На праздник приехали более тысячи гостей из нескольких регионов России. На фестивале была представлена продукция из Октябрьского, Вохомского, Павинского и Костромского районов. Также свой квас привезли производители из соседних регионов и частные хозяйства.На костромском фестивале было представлено более 100 рецептов приготовления старинного русского напитка. Гости могли попробовать хлебный, брусничный, рисовый, медовый и даже березовый квас.