Изменения в обществе, связанные активным образом жизни миллениалов и тревел-политикой крупных корпораций, породили в России новый вид туризма - bleisure.

Изменения в обществе, связанные активным образом жизни миллениалов и тревел-политикой крупных корпораций, породили в России новый вид туризма — bleisure. Он объединяет командировки и туризм, пишет "Российская газета". Слово образовано из двух — business (бизнес) и leisure (досуг).Как рассказали в агентстве делового туризма "Аэроклуб", российский рынок bleisure вырос на 40 процентов. Есть все предпосылки к тому, что в скором времени его доля составит 60 процентов.Деловым людям все более нравится после завершения деловых встреч и проектов продлить пребывание в незнакомом городе для личных целей. Чаще все вleisure-путешествия выбирают работники добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики. Не намного от них отстают представители фармацевтических компаний и автодилеров.Среди городов, в которых бизнес-путешественники предпочитают задержаться, лидирует Москва, за ней — Санкт-Петербург. По статистике, среди bleisure-туристов популярны Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород, Алматы, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.